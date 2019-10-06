10:54 (мск), источник: РИА Новости
В Нижегородской области десять человек пострадали в ДТП с автобусом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, сообщает региональное ГУ МЧС.
ДТП произошло в Гагинском районе возле села
«По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек, детей нет», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в МЧС, всего в автобусе находились 29 человек: водитель и пассажиры. Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Починковского района.