Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скептическая змея стала хитом в соцсетях (фото)В Сети набирает популярность новый мем
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
14Битва за Москву
10:54 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области десять человек пострадали в ДТП с автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. В Нижегородской области опрокинулся туристический автобус, сообщает региональное ГУ МЧС.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в Гагинском районе возле села Паново-Осаново.

«По предварительным данным, погибших нет, пострадали десять человек, детей нет», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в МЧС, всего в автобусе находились 29 человек: водитель и пассажиры. Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Починковского района.

 Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео)
В Госдуме отреагировали на допрос депутата спецслужбами США
Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв
Экс-глава МИДа Испании заявила о смене ролей России и США
«Все как в Советском Союзе». Как живут в закрытых городах России
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Двойника Анджелины Джоли обнаружили в США (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко 11-летняя дочь Алсу рассказала об участии в шоу «Голос. Дети» и работе со Светланой Лободой
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Орбакайте, Валерия и Бледанс поздравили педагогов с Днем учителя Звезды оставили теплые пожелания в блогах и выступили на праздничных концертах
Леди
Пелагея вышла в свет в блестящем платье с откровенным декольте Певица восхитила поклонников.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь