12:33 (мск), источник: Интерфакс
В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — По данным спасателей, погибших нет.
По уточненной информации, количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области составило 20 человек, сообщает в воскресенье
По данным спасателей, детей нет, погибших нет.
Как рассказали в
Остальные пассажиры (девять человек) на автобусах будут доставлены в гостиницу села Большое Болдино, отметили в МЧС.
Авария произошла в воскресенье около села
В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.
В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.
Движение на автодороге не затруднено.