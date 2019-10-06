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12:33 (мск), источник: Интерфакс

В аварии с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — По данным спасателей, погибших нет.

Источник: Агентство «Москва»

По уточненной информации, количество пострадавших при опрокидывании автобуса в Нижегородской области составило 20 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, детей нет, погибших нет.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, семь человек были доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть — в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь — в Починковскую ЦРБ.

Остальные пассажиры (девять человек) на автобусах будут доставлены в гостиницу села Большое Болдино, отметили в МЧС.

Авария произошла в воскресенье около села Паново-Осаново в Гагинском районе области. Опрокинулся туристический автобус из Саратовской области. Туристы возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода, через село Большое Болдино, в Саратов.

В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.

В момент происшествия в автобусе находились 29 человек, в том числе водитель.

Движение на автодороге не затруднено.

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