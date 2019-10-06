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14:21 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

По данным полиции, неизвестный зашел в бар и открыл огонь по посетителям, попав в девять человек.

Пятерых пострадавших госпитализировали, все они в стабильном состоянии.

Стрелка пока не задержали. Данных о его личности и мотивах не поступало.

Также полиция не исключает, что подозреваемый в стрельбе действовал не один. Оперативники изучают записи камер наружного наблюдения. Территория возле бара оцеплена.

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