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16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер один из основателей группы Cream

Британский барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на его официальной странице в Facebook.

Источник: Reuters

«С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель», — указано в сообщении.

Причины смерти музыканта не уточняются.

26 сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственники звезды не указывали дополнительных подробностей о причинах госпитализации.

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Как писал Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016-м он перенес операцию на открытом сердце, а до этого отменил тур по рекомендации врачей. Несколькими годами ранее музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением.

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Джинжер Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в начале 1966 года создал коллектив Cream. Позднее он играл в группах Blind Faith, Ginger Baker’s Air Force, Baker Gurvitz Army и BBM. Журнал Rolling Stone разместил его на третьем месте рейтинга сотни величайших барабанщиков всех времен.

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