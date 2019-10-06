16:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер один из основателей группы Cream
Британский барабанщик и один из основателей
«С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель», — указано в сообщении.
Причины смерти музыканта не уточняются.
26 сентября стало известно, что Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Родственники звезды не указывали дополнительных подробностей о причинах госпитализации.
Как писал Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016-м он перенес операцию на открытом сердце, а до этого отменил тур по рекомендации врачей. Несколькими годами ранее музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением.
Джинжер Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом в начале 1966 года создал коллектив Cream. Позднее он играл в группах Blind Faith, Ginger Baker’s Air Force, Baker Gurvitz Army и BBM. Журнал Rolling Stone разместил его на третьем месте рейтинга сотни величайших барабанщиков всех времен.