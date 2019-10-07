Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
14Битва за Москву
11:43 (мск), источник: Интерфакс

Ставрополец в числе первых в РФ оштрафован за курение на балконе, вызвавшее пожар

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Один из первых в России штрафов за курение на балконе, которое привело к пожару, выписан в Ставропольском крае. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.

Источник: Reuters

«Причина пожара — неосторожность при курении. Виновник установлен. В отношении него составлен административный протокол, по результатам которого виновный в пожаре оштрафован на четыре тысячи рублей», — сказал Дегтярев.

Читайте также
МЧС запретило курить на балконах. Объясняем, что это значит

Он уточнил, что это один из первых в России случаев вынесения штрафа за курение на балконе, которое стало причиной пожара.

3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Никто не погиб и не пострадал. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Правительство РФ одобрило новые требования по обеспечению пожарной безопасности. Они начали действовать с 1 октября.

В МЧС отметили, что правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить, отмечали в ведомстве.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — пояснили в пресс-службе.

Читайте также
В США разработали план сдерживания России в Черном море
«Неблагонадежным» гражданам пересчитают зарплату
Роспотребнадзор рассказал об опасности домашней продукции
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Фотогалерея: Путин с Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Синоптики раскрыли, когда в Россию вернется тепло
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спасла ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
10 автомобилей, которые раскупают даже в кризис (фото) Продажи новых автомобилей на российском рынке продолжают падать, свидетельствуют данные АЕБ за сентябрь. Однако есть и те, кто чувствует себя лучше рынка! Авто Mail.ru собрал 10 моделей, продажи которых умудряются расти, пока все падают
Кино
Зеленский хочет вернуться в «Квартал 95» О планах президента Украины рассказала актриса творческой студии
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Топалов и Тодоренко показали новые фото сына Звездные родители отпраздновали 10 месяцев со дня рождения Майкла
Леди
В сети обсуждают новый снимок Алсу Поклонники очарованы внешностью певицы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь