13:14 (мск), источник: РИА Новости
Иран назвал причину задержания российской журналистки Юлии Юзик
ТЕГЕРАН, 7 окт — РИА Новости. Гражданку России Юлию Юзик задержали в Тегеране
Таким образом, он опроверг сообщения, что причиной стало подозрение в шпионаже. Власти Ирана продолжают изучение вопроса, добавил представитель правительства.
О задержании Юзик на Facebook сообщил журналист Борис Войцеховский 4 октября.
По информации российского посольства, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту без объяснения причин изъяли у нее паспорт.
Журналистка не стала сообщать в российское представительство о сложившейся ситуации. При этом
Девушку арестовали в отеле 2 октября.
Дочь журналистки добавила, что у Юзик отобрали телефон и других способов связаться с ней нет.
После задержания россиянки посольство в Тегеране рекомендовало отечественным журналистам оповещать дипмиссию о приезде в Иран.
Как сообщил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассчитывает на освобождение Юзик. Он отметил, что это, возможно, произойдет на этой неделе.