19:25 (мск), источник: Daily Storm
«Подписку о неразглашении с нас не брали»: военнослужащий рассказал о взрыве под Северодвинском
Все в военном госпитале, куда везли раненых, были предупреждены о радиации.
После взрыва на полигоне под Северодвинском 8 августа в военный госпиталь, расположенный в городе, планировалось доставить шесть человек. Все они серьезно пострадали, один потерял ногу. Персонал госпиталя и находившихся в нем военных в первые же часы предупредили, что раненые облучены радиацией. Как рассказал Daily Storm один из военнослужащих, руководство госпиталя и командование не пытались это скрывать — специалистам, которые готовились встречать пострадавших, выдали защитные костюмы и дали выпить йод. Однако впоследствии всех пострадавших отправили в другое медучреждение.
Собеседник Daily Storm находился в день ЧП непосредственно в госпитале. Он согласился на условиях анонимности рассказать о деталях событий, отметив, что подписку о неразглашении ни с медиков, ни с военных не брали.
Сообщение о том, что их привезут, появилось около 9−10 часов утра [сразу после взрыва]. Сказали, что будет шесть человек, зараженных радиацией, у одного оторвана нога. Мы обклеили все пленкой, чтобы не испачкать помещения кровью. Потом нам дали выпить йод от радиации. Говорили, что эти шесть человек военные. Сначала сказали, что умер один, потом — двое.
Военнослужащий заметил, что в тот день в палатах было много пациентов, в том числе и представителей офицерского состава.
Встречать раненых должны были не только врачи. Нескольким военным, которые находились в медучреждении (специально для этого они прибыли туда или нет, собеседник не знает), выдали носилки и специальные костюмы, защищающие от радиации. Однако по
Ждали их долго, можно сказать, весь день. Вечером уже сказали, что всех пострадавших отвезли в Архангельск. Почему — не объяснили. После этого сняли все пленки.
Хотя факт радиоактивного заражения после взрыва не скрывали от военных в госпитале Северодвинска, о причинах инцидента информации не было никакой с первых минут. По словам собеседника Daily Storm, ходили только слухи о том, что люди погибли при испытании ракеты.
«Буревестник» среди военнослужащих так или иначе упоминался. Известно было только, что все произошло на воде и
кто-тодаже рассказывал, что нашел видео этого взрыва. Я сам его не видел.
«После 8 августа этот инцидент никто из руководства с нами не обсуждал, — добавил он. — Подписки о неразглашении с нас не взяли».
29 августа немецкий журнал Der Spiegel опубликовал интервью с врачом одной из областных архангельских больниц, куда после взрыва на военном полигоне были доставлены трое зараженных радиацией пострадавших. Он рассказал, что там медиков никто о заражении не предупредил. Позже пострадавших отправили в Москву, но двое из них умерли по дороге в аэропорт. Как пишет Der Spiegel, причиной их смерти стали не травмы, а острая лучевая болезнь.
Еще троих пострадавших отправили в Больницу имени Семашко, но перед этим их дезактивировали. В беседе с немецким изданием врач выразил недоумение, почему этого не сделали раньше и зачем пострадавших на военном полигоне направили в гражданскую больницу.
В начале сентября власти Архангельской области сообщили, что на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском находятся «потенциально опасные объекты». Эта информация поступила в Минобороны, «Росатом», Росгидромет и Роспотребнадзор. Ранее информагентство «Беломорканал» опубликовало видеоматериал о двух понтонах, предположительно, брошенных на берегу после взрыва. Уровень радиации возле них превысил норму в несколько раз.
Взрыв близ поселка Ненокса произошел 8 августа. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы. Администрация Северодвинска опубликовала информацию о том, что радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом проходило облако радиоактивных инертных газов.