07:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Украинский миллиардер не мелочился
Вместе с ним из Москвы пропали миллиарды.
Следователи полиции обратились в Таганский райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте мультимиллионера украинского происхождения Павла Фукса. В свое время он являлся одним из крупнейших девелоперов в столичном регионе, банкиром и инвестором, но несколько лет назад уехал за границу. Большинство его российских активов были проданы или обанкрочены, но недавно бизнесмена объявили в розыск за хищение при строительстве с 2008 года ЖК Sky House в центре столицы. Пропасть могло порядка 7 млрд руб.
Как сообщили «Ъ» в Таганском райсуде столицы, в него поступило ходатайство следователей УМВД по Центральному округу Москвы о заочном аресте 47-летнего Павла Фукса. Его рассмотрение судьей Натальей Лариной назначено на 11 октября. Впрочем, в его исходе нет почти никаких сомнений. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в декабре прошлого года и изначально расследовалось в отношении «неустановленных лиц» из ООО «Олтэр», привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House.
Позже, как сообщал «Ъ», главным фигурантом дела стал сам господин Фукс. Впрочем, к этому времени он уже успел уехать за границу — предположительно на свою родину, на Украину. Для соблюдения формальностей МВД объявило Павла Фукса в федеральный розыск. Так как его следов в России найти не удалось, 27 сентября этого года бизнесмена объявили в международный розыск. Однако, чтобы начался поиск подозреваемого по линии Интерпола, потребовалось постановление о заочном аресте.
«Ъ» уже рассказывал, что малейшее отклонение от действующей в России инструкции для силовиков об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола влечет отмену заочного, а соответственно, и международного ареста.
В частности, он являлся одним из совладельцев и руководителей компаний «Ингеоком», «Техинвест», MosCityGroup, банков «Пушкино», Совкомбанк
В Москве среди крупнейших проектов Павла Фукса числились помимо прочего башни «Москва-Сити», а также жилой комплекс Sky House по адресу: улица Мытная, 40−44. Он начал строиться, согласно официальной информации правительства столицы, еще в 2008 году, «а сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились». Подразумевалось, что вблизи Садового кольца появится ЖК общей площадью более 146 тыс. кв. м из восьми корпусов, из которых четыре — жилые, административное здание, спортшкола, подземный паркинг на 1,3 тыс. мест
По данным «Москомстройинвеста», «в настоящий момент корпуса № 3 и № 4 находятся в высокой стадии готовности, по корпусам № 1 и № 2 требуется большой объем монтажных работ», а в эксплуатацию введено ООО «Олтэр» (аффилировано с MosCityGroup) административное здание. Кстати, в отношении этой компании по заявлению столичной мэрии в Московском областном арбитраже слушается дело о банкротстве, но соответствующее заявление до сих пор не рассмотрено.
При этом сотни обманутых дольщиков Sky House до сих пытаются добиться получения своих квартир. Представитель инициативной группы Лия Горбан уточнила, что строившая ЖК вместе с «Олтэр» компания Capital Group пока не определилась, сможет ли сдать жилой комплекс даже в 2021 году. На последней встрече в «Москомстройинвесте» компания обещала до 10 декабря определиться со сроками завершения строительства.
В
По некоторым данным, еще на ранней стадии строительства более половины квартир было продано, а их владельцами должны были стать весьма состоятельные и публичные люди. Среди них, как сообщал «Ъ», упоминались
Сергей Сергеев, Елизавета Макарова