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07:21 (мск), источник: Известия

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Выпущенная американскими моряками ядерная ракета пролетала рядом с пассажирским самолетом Airbus мексиканских авиалиний, который выполнял рейс из Гвадалахары в Тихуану. Полет баллистической ракеты был снят из кабины лайнера, сообщило издание The Drive.

По предварительным данным, инцидент произошел в период с 4 по 6 сентября текущего года. Четыре баллистические ракеты Trident II были запущены с подводной лодки у побережья Южной Калифорнии. Эксперты издания отметили, что траектория полета ракеты более пологая и низкая, чем обычно.

При этом другая часть специалистов утверждает, что такая траектория ожидаема в связи с появлением боеголовки W76−2, именно ее и тестировали в ходе запуска ракеты. Низкая траектория значительно снижает время подлета.

Кроме того, по мнению экспертов, новая боеголовка отличается небольшим весом и в сцепке с баллистической системой даже в малой мощности способна нанести удар практически в любой точке мира.

6 октября сообщалось, что более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения засекли в 2019 году Космические войска Воздушно-космических сил РФ.

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