Amazing cockpit video of unusual Trident ballistic missile test may point to new warhead: https://t.co/mDF5v08SUY— Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 6, 2019
07:21 (мск), источник: Известия
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Выпущенная американскими моряками ядерная ракета пролетала рядом с пассажирским самолетом Airbus мексиканских авиалиний, который выполнял рейс из Гвадалахары в Тихуану. Полет баллистической ракеты был снят из кабины лайнера, сообщило издание The Drive.