10:18 (мск), источник: РИА Новости
Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в якутском СИЗО
ЯКУТСК/МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера обнаружили мертвым в якутском СИЗО, сообщили РИА Новости в
По предварительным данным, смерть была ненасильственной: Бурксер покончил с собой.
Отдел по расследованию особо важных дел СК начал проверку.
Алексея Бурксера, а также бывшего и. о. главного инженера «Мира» Александра Манна арестовали в понедельник.
Как установили в СК, руководители предприятия знали о том, что в день трагедии прорвало дамбу, но не остановили работы и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда шахту начало затапливать.
Задержанным предъявили обвинение по третьей части 216-й статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба».