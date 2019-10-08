Калви оставили под домашним арестом до 13 января

Защита обвиняемых просила изменить каждому меру пресечения на залог в 5 млн руб., либо на запрет определенных действий. Майкл Калви попросил в случае продления ареста разрешить ему прогулки, а Филипп Дельпаль — выйти на работу во Франко-российскую торгово-промышленную палату и изменить место домашнего ареста на квартиру, где живет семья.
По версии следствия, находясь вне изоляции от общества обвиняемые могут скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию.
За три месяца следователи намерены провести допросы, очные ставки, осмотр документов.
«Суд считает ходатайство следствия подлежащим удовлетворению… Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви и Дельпаля до 13 января 2020 года», — огласила решение судья Наталья Дударь (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, господина Калви и пять других фигурантов уголовного дела арестовали в феврале по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Основанием для уголовного преследования стало заявление акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он утверждал, что в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное решение. В счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб. банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценил активы в 3 млрд руб., а господин Юсупов — в 600 тыс. руб. В сентябре 2019 года СКР получил оценку стоимости акций компании в 3,8 млрд руб.