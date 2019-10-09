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10:49 (мск), источник: ТАСС

ФСБ обнаружила «финансистов» ИГ в девяти регионах России

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекла деятельность группы россиян, собиравших средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«На территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев и Тюменской области пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с использованием сети интернет и мессенджера Telegram финансирование деятельности запрещенных на территории Российской Федерации международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Под видом благотворительности ими было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике.
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Как отметили в ЦОС, в организацию было вовлечено более 100 сторонников идеи установления так называемого всемирного халифата. Среди них есть участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым. «Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился на территории Кабардино-Балкарской Республики. Отчеты о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж», — отметили в ФСБ.

Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарии был введен режим контртеррористической операции. В результате там задержаны два человека. «При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов, десять мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства в размере $6 тыс. и отчетные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж», — сообщили в ФСБ.

Данные об организаторах

В свою очередь, в Следственном комитете Российской Федерации отметили, что организаторами сбора средств для террористов были брат и сестра из Кабардино-Балкарии.

«В ходе предварительного следствия задержаны два человека — 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра», — сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации “Исламское государство” через сеть интернет. В том числе они создали группу в мессенджере Telegram, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать указанную запрещенную организацию», — сообщила представитель СК.

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Выявить схему удалось во взаимодействии с ФСБ и Росфинмониторингом. Следователями Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

Это уже второе крупное дело в отношении финансистов ИГ. 27 сентября столичные следователи СК предъявили обвинение девятерым арестованным по делу о финансировании ИГ. Как сообщила тогда ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, группу сборщиков средств для ИГ организовал вступивший в Египте в ряды этой террористической организации россиянин, вернувшийся в Россию в 2015 году и собравший около 30 сторонников ИГ. Тогда обыски и задержания прошли на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

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