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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Преступник с огромными щеками напомнил людям Капитана Америку

Фоторобот преступника, опубликованный полицией британского графства Эссекс, рассмешил пользователей сети.

Фото доступно на странице полиции в Facebook.

Officers investigating an attempted burglary in #Chelmsford are releasing an e-fit of a man they want to trace. It was...

Опубликовано Essex Police Пятница, 4 октября 2019 г.

У преступника на изображении большие щеки, на голове — кепка. Некоторые юзеры отметили его сходство с близнецами Траляля и Труляля из книги «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла. Комментатор Джесс Эванс (Jess Evans) предположил, что составлявшие фоторобот зашли в игру Sims и нажали кнопку «Создать случайный персонаж».

Часть пользователей вспомнила, что похожим образом выглядели персонажи старых компьютерных игр. Юзер Макалей Келли (Macauley Kelly) отметил, что человек на фотороботе смахивает на картофель. Некоторые комментаторы написали, что в лице преступника есть черты актера Криса Эванса, известного по роли Капитана Америки в кинематографической вселенной Marvel.

Полиция разыскивает изображенного на фотороботе человека в связи с попыткой ограбления в городе Челмсфорде. Сообщается, что у него было три сообщника.

Ранее пользователей сети рассмешил фоторобот преступника, похожего на персонаж «Игры престолов» Джона Сноу. На фото у преступника были кудрявые черные волосы и темные глаза, что, по мнению многих юзеров, делало его похожим на исполняющего эту роль в сериале актера Кита Харингтона.

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