#Halle (Saale) pic.twitter.com/WhGkRtmWLG— Sven Hartmann (@Hartman0049) 9 октября 2019 г.
14:23 (мск), источник: ТАСС
У синагоги на востоке Германии произошла стрельба
БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Неизвестный открыл в среду огонь из автоматического оружия в городе Галле (федеральная земля
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.