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15:26 (мск), источник: РИА Новости

В Томской области украли лагерь для детей-сирот

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Неизвестные разобрали и вывезли объекты детского лагеря «Перевал», располагавшегося недалеко от деревни Малое Протопопово Томской области, сообщил РИА Новости организатор лагеря Виктор Сиротин.

По его словам, летний лагерь был организован для детей из детских домов и малообеспеченных семей. «Для него были построены все необходимые объекты: баня, кухня, столовая. После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь, поскольку погода позволяет и в нем останавливались участники турпоходов выходного дня. И 4 октября лагеря не стало — просто кто-кто все распилил, разобрал и вывез. Заявление в полицию мы подали», — сказал собеседник агентства.

В МВД региона сообщили, что заявление о хищении поступило 7 октября.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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