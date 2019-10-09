В Томской области украли лагерь для детей-сирот

По его словам, летний лагерь был организован для детей из детских домов и малообеспеченных семей. «Для него были построены все необходимые объекты: баня, кухня, столовая. После того, как летний сезон был закрыт, мы не разбирали лагерь, поскольку погода позволяет и в нем останавливались участники турпоходов выходного дня. И 4 октября лагеря не стало — просто кто-кто все распилил, разобрал и вывез. Заявление в полицию мы подали», — сказал собеседник агентства.
В МВД региона сообщили, что заявление о хищении поступило 7 октября.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.