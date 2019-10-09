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16:11 (мск), источник: ТАСС

Полиция задержала одного человека после стрельбы на востоке Германии

ТАСС, 9 октября — Ранее сообщалось, что нападавших было несколько.

Источник: Reuters

Полиция города Галле (Германия) задержала одного человека после стрельбы, в результате которой погибли по меньшей мере двое. Об этом сообщается в Twitter ведомства в среду.

«Наши сотрудники задержали одного человека», — сообщили правоохранители. По данным полиции, стрелявших было несколько.

Власти Дрездена, который находится недалеко от места происшествия, усилили меры безопасности рядом с местной синагогой. «Из-за происходящих сейчас в Галле событий мы усиливаем меры безопасности в синагоге Дрездена и на еврейском кладбище», — приводит газета Bild слова представителя полиции Томаса Гайтнера.

Полиция призывает местных жителей не покидать дома. По информации Bild, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища в Галле. Кроме того, издание пишет о стрельбе в местечке Видерсдорф близ этого города.

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