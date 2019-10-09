17:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Пенсионер изменил России с Украиной
Житель Ростовской области получил 12-летний срок за сотрудничество с иностранной спецслужбой.
В Ростовском областном суде огласили приговор 72-летнему местному жителю, признанному виновным в шпионаже в пользу Украины. Ростовский областной суд назначил пенсионеру 12 лет колонии строгого режима. ФСБ задержала шпиона в 2018 году, однако предполагается, что мужчина передавал данные Украине с начала нулевых годов.
Жителя поселка Чертково Ростовской области (граничит с Украиной) 72-летнего Владимира Моргунова в среду, 9 октября, осудили за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому суд оглашал только вводную и резолютивную части приговора.
Суд постановил засчитать Владимиру Моргунову в срок отбывания наказания время содержания под стражей — мужчину задержали у него дома 1 ноября 2018 года, с тех пор он находился в СИЗО.
Суд также постановил хранить в деле некоторые вещественные доказательства, а именно исписанные листы бумаги, упаковку от
Как рассказали в
«В ходе следствия Моргунов под тяжестью доказательств согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения», — отметили в
Владимир Моргунов родился в поселке Меловое Луганской области Украины. После распада СССР переехал в Чертково. Имеет высшее образование, большую часть жизни проработал на руководящих должностях в органах муниципальной власти. У него двое взрослых детей. На момент задержания не работал, находился на пенсии и занимался общественной деятельностью.
«Он знал, где можно взять документы, у кого можно попросить необходимые данные. Сотрудникам ФСБ удалось найти доказательства преступлений, которые Моргунов совершал в 2018 году, однако есть предположение, что он сотрудничал с украинской разведкой еще с начала нулевых», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Он также отметил, что точно установить мотивацию обвиняемого не удалось.
Адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты приговор обжаловать не намерена.
Кристина Федичкина,