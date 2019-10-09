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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенсионер изменил России с Украиной

Житель Ростовской области получил 12-летний срок за сотрудничество с иностранной спецслужбой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Ростовском областном суде огласили приговор 72-летнему местному жителю, признанному виновным в шпионаже в пользу Украины. Ростовский областной суд назначил пенсионеру 12 лет колонии строгого режима. ФСБ задержала шпиона в 2018 году, однако предполагается, что мужчина передавал данные Украине с начала нулевых годов.

Жителя поселка Чертково Ростовской области (граничит с Украиной) 72-летнего Владимира Моргунова в среду, 9 октября, осудили за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому суд оглашал только вводную и резолютивную части приговора.

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Суд постановил засчитать Владимиру Моргунову в срок отбывания наказания время содержания под стражей — мужчину задержали у него дома 1 ноября 2018 года, с тех пор он находился в СИЗО.

Суд также постановил хранить в деле некоторые вещественные доказательства, а именно исписанные листы бумаги, упаковку от сим-карты украинского оператора и документы — списки личных составов автодорожного пропускного пункта Чертково, пограничной комендатуры в Миллерово и пограничного отделения в Чертково.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области, житель Чертково передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы, встречаясь с ним в обусловленных местах на украинской стороне. Предварительно они договаривались о встрече по телефону.

Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России.

«В ходе следствия Моргунов под тяжестью доказательств согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения», — отметили в пресс-службе. Какие именно доказательства были предъявлены, не уточняется.

При обыске у Моргунова изъяли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя — Российской Федерации и Украины.

Владимир Моргунов родился в поселке Меловое Луганской области Украины. После распада СССР переехал в Чертково. Имеет высшее образование, большую часть жизни проработал на руководящих должностях в органах муниципальной власти. У него двое взрослых детей. На момент задержания не работал, находился на пенсии и занимался общественной деятельностью.

«Он знал, где можно взять документы, у кого можно попросить необходимые данные. Сотрудникам ФСБ удалось найти доказательства преступлений, которые Моргунов совершал в 2018 году, однако есть предположение, что он сотрудничал с украинской разведкой еще с начала нулевых», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Он также отметил, что точно установить мотивацию обвиняемого не удалось.

«По словам Моргунова, он совершал преступления на патриотической основе. То есть он очень негативно относится к действующей в России власти и так пытался с ней бороться», — рассказал источник.

Адвокат обвиняемого заявил, что сторона защиты приговор обжаловать не намерена.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону

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