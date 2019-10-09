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20:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео

Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж.

Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж. По некоторым сведениям, мужчина стрелял возле синагоги и кинул гранату на еврейское кладбище.

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В результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека.

Сначала ему удалось сбежать, но позже его задержали. Полиция не исключает, что стрелявших могло быть больше.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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