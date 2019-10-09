20:44 (мск), источник: BBC News Русская служба
Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео
Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж.
Двое человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Стрелявший был одет в военный камуфляж. По некоторым сведениям, мужчина стрелял возле синагоги и кинул гранату на еврейское кладбище.
В результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека.
Сначала ему удалось сбежать, но позже его задержали. Полиция не исключает, что стрелявших могло быть больше.