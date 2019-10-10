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12:58 (мск), источник: Популярная механика

Пять быков найдены загадочно обескровленными в США

Череда необычных случаев гибели крупного рогатого скота в США продолжается с XVII века.

Источник: Silvies Valley Ranch

Владельцы расположенного в восточном Орегоне ранчо Silvies Valley Ranch заявили о загадочной гибели принадлежащего им скота. Согласно данным Associated Press, сразу 5 быков были найдены мёртвыми в разных частях ранчо — у всех погибших животных были отрезаны языки, отрублены гениталии, а тела были полностью обескровлены.

Для нас странно потерять даже одно полностью здоровое животное, а гибель пяти молодых быков, находившихся в отличной форме — это за пределами нормального хода событий.
Колби Маршалл
вице-президент ранчо
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При этом, как отмечают журналисты, в США с XVII зафиксировано несколько тысяч подобных случаев гибели скота по всему среднему западу США. Последний раз изуродованные корова и бык с обескровленными телами были обнаружены в 2018 году в Аризоне.

В 1970-е годы в ФБР расследовали загадочные эпизоды гибели домашних животных, сопровождавшиеся необычными увечьями, но о результатах работы подробной информации не было — агенты сошлись во мнении, что повреждения нанесены хищниками и не имеют никакого преступного происхождения.

Шериф Дэн Дженкинс заявил журналистам NPR, что многие фермеры считают подобные инциденты делом рук инопланетян, которые похищают скот и затем, использовав его по своим нуждам, выбрасывают туши. Сам шериф заявил, что расследует все заявления от владельцев погибших коров и быков, но пока не продвинулся в поиске виновников.

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