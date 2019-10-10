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17:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Двух полковников ФСБ из Самары приговорили к колонии за мошенничество

Судья Самарского гарнизонного военного суда Сергей Козачок признал замначальника службы экономической безопасности областного УФСБ Сергея Гудованого виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и хранении оружия и боеприпасов. Правоохранитель приговорен к 20 годам колонии строгого режима и 90,5 млн руб. штрафа. Его коллега Александр Переточкин, выступивший в роли соучастника преступлений, осужден на десять лет колонии строгого режима и 60 млн руб. штрафа.

Еще одного сотрудника УФСБ, Павла Чермашенцева, и посредника в незаконных сделках Сергея Булатова, которые ранее содержались под домашним арестом, суд постановил заключить под стражу.

Они возместят ООО МО ТНП 38,2 млн руб. нанесенного вреда. Также силовики будут лишены званий и права занимать соответствующие должности.
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Сергей Гудованый был задержан 11 апреля минувшего года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, с марта 2016 по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО МО ТНП Олега Павлова.

Ранее при обыске в квартире Сергея Гудованого было изъято около 80 млн руб., оружие и боеприпасы. По его словам, из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, остальные он получил от одного из посредников. В качестве одного из них выступал его коллега Александр Переточкин.

Сергей Гудованый признает вину в инкриминируемом ему мошенничестве. В получении взятки через Александра Переточкина и хранении оружия и боеприпасов, по мнению Андрея Карномазова, адвоката Сергея Гудованого, силовик не виноват.

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Представитель гособвинения попросил суд отправить Сергея Гудованого на 21 год в колонию строгого режима и обязать его уплатить штраф в размере 106 млн руб. Для Александра Переточкина прокуратура добивалась десяти лет в колонии строгого режима.

Начальник отдела «М» УФСБ по Самарской области Павел Чермашенцев, по мнению гособвинителя, заслуживал шести с половиной лет колонии общего режима и штрафа в 500 тыс. руб. Кроме того, прокуратура просила лишить обвиняемых званий, а Сергея Гудованого и Александра Переточкина — орденов Мужества.

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