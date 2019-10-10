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18:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Бывший глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщила председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова.

Источник: Уралтрансбанк

«Он скончался, тяжело болел. Находился в Лондоне на лечении», — сказала Муранова, добавив, что похоронят банкира в британской столице, где сейчас живет его сын.

Валерий Заводов был основным владельцем «Уралтрансбанк» и возглавлял его в течение 28 лет. В июле 2019 года он стал фигурантом уголовного дела — в Агентстве по страхованию вкладов тогда отмечали, что Заводова подозревали в злоупотреблении полномочиями.

Центробанк отозвал у «Уралтрансбанка» лицензию в октябре 2018 года, объяснив это ухудшением качества активов и несоблюдением обязательных нормативов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября организация занимала 196-е место в банковской системе РФ. В декабре того же года банк признали банкротом.

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