Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

«Он скончался, тяжело болел. Находился в Лондоне на лечении», — сказала Муранова, добавив, что похоронят банкира в британской столице, где сейчас живет его сын.
Валерий Заводов был основным владельцем «Уралтрансбанк» и возглавлял его в течение 28 лет. В июле 2019 года он стал фигурантом уголовного дела — в Агентстве по страхованию вкладов тогда отмечали, что Заводова подозревали в злоупотреблении полномочиями.
Центробанк отозвал у «Уралтрансбанка» лицензию в октябре 2018 года, объяснив это ухудшением качества активов и несоблюдением обязательных нормативов.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября организация занимала 196-е место в банковской системе РФ. В декабре того же года банк признали банкротом.