19:22 (мск), источник: РИА Новости
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан три россиянки убили надзирательницу, сообщил российский МИД.
По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября.
«Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что россиянок — сторонниц террористической организации «Исламское государство"*, задержали год назад за незаконное пересечение
Пакистанские власти собирались депортировать задержанных в Россию.
«Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан», — заверили в министерстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.