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19:22 (мск), источник: РИА Новости

Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан три россиянки убили надзирательницу, сообщил российский МИД.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября.

«Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что россиянок — сторонниц террористической организации «Исламское государство"*, задержали год назад за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они намеревались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ* «Вилаят Хорасан».

Пакистанские власти собирались депортировать задержанных в Россию.

«Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан», — заверили в министерстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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