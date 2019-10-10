20:58 (мск), источник: ТАСС
Самолет Москва — Бургас вынужденно сел в Ростове из-за пистолета в ручной клади пассажира
По данным источника в правоохранительных органах, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.
«Пассажир летел из Москвы. Во время полета он обнаружил в сумке травматический пистолет и сообщил бортпроводнику об этом. Капитан самолета принял решение о вынужденной посадке», — рассказал собеседник агентства. По данным источника, пассажир пояснил, что забыл убрать оружие из ручной клади.
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