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22:18 (мск), источник: Интерфакс

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — В Москве на 96-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева, сообщила «Интерфаксу» ее дочь Елена Папанова.

«Мама скончалась в реанимации», — сказала Папанова.

Ранее актриса была госпитализирована в одну из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущим мужем Анатолием Папановым. Пара поженилась 20 мая 1945 года.

С 1950 года по 2014 год Каратаева была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Там же служил ее супруг, ушедший из жизни в 1987 году.

Каратаева играла в спектаклях: «Не ваше дело!», «Квадратура круга», «Подруги», «Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Старая дева», «Восемь любящих женщин».

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