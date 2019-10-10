Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

«Мама скончалась в реанимации», — сказала Папанова.
Ранее актриса была госпитализирована в одну из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Каратаева родилась 25 января 1924 года в Москве. В 1941 году поступила на актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущим мужем Анатолием Папановым. Пара поженилась 20 мая 1945 года.
С 1950 года по 2014 год Каратаева была актрисой Московского драматического театра Сатиры. Там же служил ее супруг, ушедший из жизни в 1987 году.
Каратаева играла в спектаклях: «Не ваше дело!», «Квадратура круга», «Подруги», «Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Старая дева», «Восемь любящих женщин».