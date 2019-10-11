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00:57 (мск), источник: ТАСС

Поиски пропавшей в Саратове девочки приостановлены

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Информация о судьбе ребенка проверяется.

Поиски пропавшей девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома и не вернулась, прекращены, сообщается в пятницу на странице поискового отряда «Лиза Алерт».

«Стоп по поиску. Поиск остановлен до проверки информации. Просим всех отправиться домой до утра», — говорится в сообщении, опубликованном на странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером в четверг в местных СМИ появилась информация о том, что девочка, которую почти двое суток круглосуточно искали полицейские, следователи, спасатели, волонтеры, найдена мертвой. ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

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