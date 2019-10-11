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02:13 (мск), источник: ТАСС

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Она ушла в школу 9 октября и не вернулась.

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружено в Саратове, об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее поиски пропавшей девятилетней девочки были прекращены. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» в Саратове после того, как в местных СМИ появилась информация о том, что девочка найдена мертвой.

«Нашли тело девочки», — сказал Бусаргин.

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