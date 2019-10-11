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02:55 (мск), источник: РИА Новости

Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей девочки, пишут СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове задержали правоохранители, полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Источник: РИА Новости

«Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам. Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям», — сказали представители власти собравшимся.

Ранее зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил РИА Новости, что пропавшую девочку нашли мертвой, однако не стал уточнять, что привело к ее смерти. В среду утром школьница вышла из дома, но по пути в учебное заведение она пропала. В тот же день девочку начали искать полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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В четверг вечером в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины 30−40 лет по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка, однако в пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили.

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