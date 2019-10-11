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08:02 (мск), источник: РИА Новости

МВД и ФСБ задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 млрд рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полиция совместно с ФСБ России перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

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По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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