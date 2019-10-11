МВД и ФСБ задержали женщину по подозрению в выводе за рубеж 1 млрд рублей

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.
Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.