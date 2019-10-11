Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал признательные показания

По словам задержанного, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял замок и стал там жить.
«Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж», — рассказала Петренко.
Мужчина предположил, что помещение может принадлежать семье девочки, испугался разоблачения и убил ее, следует из показаний.
Следствию предстоит проверить эту версию. Но сама причастность задержанного к преступлению подтверждается, кроме его признания, камерами наружного наблюдения.
Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски.
В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30−40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что у подозреваемого есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.
СМИ писали, что после задержания полицейским пришлось вести мужчину через толпу, требовавшую самосуда. Сейчас обстановка в городе спокойная, уточнила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.