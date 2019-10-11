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14:16 (мск), источник: ТАСС

Умер космонавт Алексей Леонов

Он умер в Москве на 86-м году жизни.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Умер советский космонавт Алексей Леонов
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