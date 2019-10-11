Умер советский космонавт Алексей Леонов
14:16 (мск), источник: ТАСС
Умер космонавт Алексей Леонов
Он умер в Москве на 86-м году жизни.
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его помощница Наталья Филимонова.
«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сказала Филимонова.
По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).