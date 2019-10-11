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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Умер космонавт Алексей Леонов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

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«Да, к сожалению, это действительно так», — сказал представитель ЦПК.

Жена космонавта не стала комментировать эту информацию — по ее словам, «сейчас не время».

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

Умер советский космонавт Алексей Леонов
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Впервые Леонов совершил космический полет в марте 1965 года. Он был вторым пилотом корабля «Восход-2», которым командовал Павел Беляев. Во время этого полета Леонов совершил первый в истории выход открытый космос, продлившийся 12 минут. Причем при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к полету на Луну и мог бы стать первым человеком, ступившим на ее поверхность, если бы СССР выиграл «лунную гонку».

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции «Салют», но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11».

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе «Союз — Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

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