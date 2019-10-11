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14:56 (мск), источник: ТАСС

На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

ПРЕТОРИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Российские граждане находились на борту разбившегося в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортного самолета Ан-72. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник посольства РФ в ДРК.

«Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число», — сказал он.

Военно-транспортный самолет Ан-72 ВВС Демократической Республики Конго, связь с которым была потеряна в пятницу утром, разбился на востоке страны.

На борту самолета находились восемь человек, включая сотрудников администрации президента страны Феликса Чисекеди. Среди них — и личный водитель главы государства.

«Связь с транспортным самолетом Ан-72 ВВС ДРК была потеряна через 59 минут после его вылета из города Гома», — заявил ранее генеральный директор Управления гражданской авиации ДР Конго Жан Мпунги. Он уточнил, что самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента ДРК.

Глава государства Феликс Чисекеди вернулся в столицу страны Киншасу в минувший четверг после 4-дневной поездки по восточным районам ДР Конго.

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