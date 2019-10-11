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20:32 (мск), источник: Известия

Пропустивший пассажира с пистолетом сотрудник Шереметьево отстранен от работы

Сотрудник аэропорта Шереметьево, пропустивший на рейс Москва-Бургас пассажира с пистолетом, отстранен от исполнения обязанностей на время проведения расследования, сообщается 11 октября в пресс-службе аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра.

«В связи с этим в аэропорту Шереметьево были приняты экстренные оперативные меры реагирования: выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса; усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день стало известно, что авиaлайнер, нaправлявшийся из мoсковского аэропорта Шереметьево в болгарский Бургас, сoвершил вынyжденную пoсадку в аэропорту Ростова-на-Дону, пoсле того как пaссажир во вpeмя полета обнаружил травматический пиcтолет в своей ручной клади.

Сам пассажир пояснил, что забыл сдать оружие в багаж.

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