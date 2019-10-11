20:32 (мск), источник: Известия
Пропустивший пассажира с пистолетом сотрудник Шереметьево отстранен от работы
Сотрудник аэропорта Шереметьево, пропустивший на рейс
По предварительным данным, причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра.
«В связи с этим в аэропорту Шереметьево были приняты экстренные оперативные меры реагирования: выявлен и отстранен от исполнения обязанностей до завершения расследования сотрудник, производивший предполетный досмотр пассажиров данного рейса; усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра», — говорится в сообщении.
Ранее в этот же день стало известно, что авиaлайнер, нaправлявшийся из мoсковского аэропорта Шереметьево в болгарский Бургас, сoвершил вынyжденную пoсадку в аэропорту
Сам пассажир пояснил, что забыл сдать оружие в багаж.