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23:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой

МВД возбудило уголовное дело в отношении Бориса Дубровского и хочет объявить его в розыск.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По версии следствия, он злоупотребил должностными полномочиями при заключении контрактов с региональными копаниями. Одной из них, АО «Южуралмост», по результатам аукционов досталось 90% контрактов на ремонт дорог.

Об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, расследование ведется МВД, поскольку после своей отставки 19 марта этого года с поста губернатора области господин Дубровский перестал быть чиновником.

Действия экс-губернатора МВД квалифицировало по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ). Ущерб нанесенный экс-чиновником, по подсчетам следствия, превысил 20 млрд руб.

Поскольку Дубровский сейчас проживает за границей (по некоторым данным, он лечится в Швейцарии), его вскоре объявят в федеральный розыск и заочно арестуют Тверским райсудом. После этого поиском экс-губернатора должен будет заняться Интерпол.

Нарушения в действиях Бориса Дубровского были выявлены ФАС незадолго до его отставки. Антимонопольное ведомство установило два антиконкурентных соглашения, заключенных между тогдашним губернатором Дубровским, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». В результате их реализации компания стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб., а ее доля на рынке превысила 90%. ФАС передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Затем в деле появились другие эпизоды.

Следует отметить, что в розыске находится и предшественник господина Дубровского на посту губернатора Михаил Юревич. По версии ГСУ СКР, господин Юревич в составе группы лиц в период с 2011 по 2014 год получил взятки от предпринимателей на общую сумму 3,4 млрд руб. за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение работ, связанных с ремонтом дорог. Сейчас Михаил Юревич проживает в Великобритании.

Николай Сергеев.

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