23:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Челябинский губернатор злоупотребил с дорогой
МВД возбудило уголовное дело в отношении Бориса Дубровского и хочет объявить его в розыск.
Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении
Об уголовном преследовании Бориса Дубровского ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, расследование ведется МВД, поскольку после своей отставки 19 марта этого года с поста губернатора области господин Дубровский перестал быть чиновником.
Действия
Нарушения в действиях Бориса Дубровского были выявлены ФАС незадолго до его отставки. Антимонопольное ведомство установило два антиконкурентных соглашения, заключенных между тогдашним губернатором Дубровским, Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». В результате их реализации компания стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб., а ее доля на рынке превысила 90%. ФАС передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Затем в деле появились другие эпизоды.
Следует отметить, что в розыске находится и предшественник господина Дубровского на посту губернатора Михаил Юревич. По версии ГСУ СКР, господин Юревич в составе группы лиц в период с 2011 по 2014 год получил взятки от предпринимателей на общую сумму 3,4 млрд руб. за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение работ, связанных с ремонтом дорог. Сейчас Михаил Юревич проживает в Великобритании.
Николай Сергеев.