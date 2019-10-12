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00:39 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили об обстреле турецкими военными американского спецназа в Сирии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции «Источник мира» в Сирии, сообщил Newsweek.

По информации источника издания в Пентагоне, американские военнослужащие рассматривали возможность ответного огня в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.

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Собеседник Newsweek рассказал, что Анкара должна была быть осведомлена о позициях американского военного контингента. При этом источник не смог назвать точное количество американских военных, попавших под обстрел в городе Кобани (Айн-эль-Араб).

В свою очередь, в Минобороны Турции заявили, что предприняли все необходимые меры, чтобы американская база не пострадала в результате обстрела позиций курдов возле военного объекта.

«Источник мира»

Два дня назад президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. В Анкаре не раз отмечали, что действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство"*.

Проведение операции вызвало резкую критику со стороны некоторых соседних государств, а также США и Евросоюза.

В частности, президент Дональд Трамп пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал «сильный удар», если Турция не будет «играть по правилам».

Кроме того, сегодня глава Минфина Стивен Мнучин сообщил, что Трамп намерен предоставить ведомству право ввести санкции против Анкары.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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