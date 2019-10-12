13:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Высшая степень опасности объявлена в Японии из-за тайфуна
Японское метеорологическое бюро объявило пятый, максимальный уровень угрозы
Власти уже приказали более 262 тыс. жителям префектур Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси, Сидзуока и Миэ покинуть свои дома
Тайфун Hagibis стал причиной сбоев в японской транспортной системе. Остановлено движение скоростных поездов «Синкансэн» между Токио и
Ранее стало известно, что тайфун принесет в Токио сильнейшие за последние 60 лет дожди. Власти Японии призвали жителей территорий, которые будут затронуты тайфуном, готовиться к его приближению, запасать воду и продукты на несколько дней, Японские авиакомпании ANA Holdings и Japan Airlines отменили многие рейсы в токийских аэропортах. Также отменены скоростные поезда из Нагои в Токио и многие местные поезда в районах, которым угрожает тайфун.
Кроме того, отменены два назначенных на субботу мачта чемпионата мира по регби, который сейчас проходит в Японии, и перенесена и квалификация