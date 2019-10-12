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13:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Высшая степень опасности объявлена в Японии из-за тайфуна

Японское метеорологическое бюро объявило пятый, максимальный уровень угрозы из-за тайфуна Hagibis в нескольких регионах страны.

Источник: AFP 2019

Власти уже приказали более 262 тыс. жителям префектур Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Яманаси, Сидзуока и Миэ покинуть свои дома из-за неизбежности катастрофы, передает NHK. Рекомендации по эвакуации действуют примерно для 5,16 млн человек в 13 префектурах Японии.

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Тайфун Hagibis стал причиной сбоев в японской транспортной системе. Остановлено движение скоростных поездов «Синкансэн» между Токио и Син-Осака, а движение между Син-Осака и Окаяма будет перекрыто к вечеру. Сокращено или приостановлено перемещение скоростных составов на линиях Тохоку, Ямагата, Акита, Хокурику и Джоэцу. Почти все железнодорожные операторы в Токио и его окрестностях приостанавливают обслуживание с утра субботы. Авиалинии Nippon Airways и Japan Airlines отменили почти все внутренние рейсы в токийские аэропорты Ханэда и Нарита, другие перевозчики поступают так же.

Из-за приближающегося тайфуна 50 тыс. домов в Японии остались без света. Японское метеорологическое агентство заявляло, что тайфун приближается к стране со скоростью 25 км/ч. Уведомление о необходимости эвакуироваться изначально получили 1,79 млн человек в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.

Ранее стало известно, что тайфун принесет в Токио сильнейшие за последние 60 лет дожди. Власти Японии призвали жителей территорий, которые будут затронуты тайфуном, готовиться к его приближению, запасать воду и продукты на несколько дней, Японские авиакомпании ANA Holdings и Japan Airlines отменили многие рейсы в токийских аэропортах. Также отменены скоростные поезда из Нагои в Токио и многие местные поезда в районах, которым угрожает тайфун.

Кроме того, отменены два назначенных на субботу мачта чемпионата мира по регби, который сейчас проходит в Японии, и перенесена и квалификация Гран-при Японии «Формулы-1».

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