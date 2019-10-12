ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

По его словам, Иван Савельев уже отстранен от исполнения своих обязанностей.
«Мы сейчас направили в колонию комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов», — сказал Максименко. По его словам, собранные материалы уже передаются в органы Следственного комитета.
«Самое неприятное в этом инциденте то обстоятельство, что это руководитель колонии. К нему приходили на работу молодые кадры, которые хотели служить», — сказал Максименко. Он отметил, что Савельев, лично издеваясь над заключенным, «ломал этим ребятам, воспитанным новой Россией, мировоззрение и судьбу».
«От таких людей надо избавляться, они сами должны быть в тюрьме. Он (Савельев — ИФ) совершил преступление не только против тех, кого бил, а против наших молодых сотрудников», — добавил Максименко.
Ранее в некоторых телеграмм-каналах и СМИ было распространено видео, на котором двое сотрудников исправительной колонии № 9 в Петрозаводске заводят заключенного в одно из помещений и начинают его избивать. Вскоре к ним заходит третий сотрудник колонии и на ухо шепчет что-то одному из присутствующих, после чего побои прекращаются и все покидают помещение.