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16:00 (мск), источник: Интерфакс

ФСИН будет добиваться наказания для начальника петрозаводской колонии за побои

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет добиваться привлечения к уголовной ответственности начальника исполнительной колонии в Петрозаводске после обнародованных видеокадров избиения им осужденного, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, Иван Савельев уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

«Мы сейчас направили в колонию комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов», — сказал Максименко. По его словам, собранные материалы уже передаются в органы Следственного комитета.

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«Самое неприятное в этом инциденте то обстоятельство, что это руководитель колонии. К нему приходили на работу молодые кадры, которые хотели служить», — сказал Максименко. Он отметил, что Савельев, лично издеваясь над заключенным, «ломал этим ребятам, воспитанным новой Россией, мировоззрение и судьбу».

«От таких людей надо избавляться, они сами должны быть в тюрьме. Он (Савельев — ИФ) совершил преступление не только против тех, кого бил, а против наших молодых сотрудников», — добавил Максименко.

Ранее в некоторых телеграмм-каналах и СМИ было распространено видео, на котором двое сотрудников исправительной колонии № 9 в Петрозаводске заводят заключенного в одно из помещений и начинают его избивать. Вскоре к ним заходит третий сотрудник колонии и на ухо шепчет что-то одному из присутствующих, после чего побои прекращаются и все покидают помещение.

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