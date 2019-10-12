23:17 (мск), источник: Ведомости
Несколько человек погибли в Японии из-за сильнейшего за десятилетия тайфуна
Два человека погибли и девять числятся пропавшими без вести
Как передает телеканал NHK, 50-летний мужчина погиб в окрестностях Токио после того, как порыв ветра перевернул его автомобиль. Второй человек стал жертвой оползня в префектуре Гумма к северу от столицы. Несколько десятков человек получили ранения.
Власти выпустили экстренное предупреждение, распорядившись эвакуировать в обязательном порядке 600 000 человек в 10 префектурах. Еще 7 миллионам жителей по всей стране рекомендовано самостоятельно эвакуироваться в более безопасное место.
Порывы ветра в эпицентре непогоды достигают 216 км/ч. Метеорологи прогнозируют, что к полудню воскресенья (6.00 мск) в Токио выпадет более полуметра осадков — это сильнейший ливень за последние несколько десятилетий.