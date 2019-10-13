Офисы газеты и телеканала подверглись нападению в столице Эквадора

03:13 (мск), источник: РИА Новости
«Здание El Comercio в Кито было атаковано во второй половине дня в субботу группой неизвестных», — сообщила газета в Twitter.
Также, по ее данным, было совершено нападение и на офис Teleamazonas, которое закидали коктейлями Молотова. В результате возник пожар на парковке у здания.
Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою
Ранее в субботу Морено на фоне массовых протестов в стране заявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице республики и окрестностях.