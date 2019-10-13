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05:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщают о восьми погибших и 106 пострадавших при тайфуне в Японии

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, число пострадавших превысило 100, а еще не менее 17 числятся пропавшими без вести, свидетельствуют данные японских СМИ.

Источник: AFP 2019

Так, согласно информации телеканала NHK, число пострадавших выросло до 106 человек. В семи префектурах страны без вести пропали 17 человек. В свою очередь, агентство Киодо сообщило о восьми погибших.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, пропавшими без вести считались 11 человек.

Вечером субботы тайфун «Хагибис» обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу.

Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду.

Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости.

Ранее в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

В воскресенье были отменены более 800 внутренних авиарейсов, движение скоростных поездов было пока восстановлено лишь между Токио и Ниигатой, передает NHK.

Движение скоростных поездов по другим направлениям пока не возобновлено. Ожидается, что с 10 утра по местному времени (04.00 мск) будет частично возобновлено движение поездов в Токио.

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