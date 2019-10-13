Международные эксперты нашли недочеты при сертификации Boeing 737 MAX

Днем ранее экспертами был обнародован итоговый доклад, в котором говорится о том, что положения о ключевых аспектах конструкции самолета «не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены», а «потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе MCAS не были определены».
Эксперты также отметили, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена Федеральным управлением гражданской авиации не полностью.
Также управлением были предоставлены чрезмерные полномочия авиастроительной корпорации в процессе сертификации.
В результате ограниченная осведомленность о MCAS «в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности Федерального управления гражданской авиации провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS».