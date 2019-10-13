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06:06 (мск), источник: Московский комсомолец

Международные эксперты нашли недочеты при сертификации Boeing 737 MAX

Группа международных экспертов Joint Authorities Technical Review нашла серьезные нарушения при сертификации лайнера 737 MAX, сделанные корпорацией Boeing и Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов.

Источник: AFP 2019

Днем ранее экспертами был обнародован итоговый доклад, в котором говорится о том, что положения о ключевых аспектах конструкции самолета «не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены», а «потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе MCAS не были определены».

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Эксперты также отметили, что важная информация о системе коррекции маневрирования MCAS была представлена Федеральным управлением гражданской авиации не полностью.

Также управлением были предоставлены чрезмерные полномочия авиастроительной корпорации в процессе сертификации.

В результате ограниченная осведомленность о MCAS «в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности Федерального управления гражданской авиации провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS».

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