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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 19 человек

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 19 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Киодо.

Источник: AP 2019

Ранее сообщалось о 14 погибших. Число пострадавших приблизилось к 150 человек.

Вечером в субботу тайфун «Хагибис» обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

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