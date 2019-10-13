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13:08 (мск), источник: РИА Новости

В Саратове простились с убитой девочкой

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости. В Саратове простились с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Прощание прошло в храме апостолов Петра и Павла в микрорайоне «3-я Дачная». После отпевания девочки в храм по десять человек по очереди пускали всех желающих проститься с ней.

Церемония длилась около двух часов. Жители Саратова несли цветы, венки и мягкие игрушки, которые после церемонии погрузили в грузовой автомобиль и отправили в кортеже с гробом на кладбище.

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Девочку похоронят в воскресенье на кладбище в окрестностях Саратова.

Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей, поисками занимались более 3 тысяч волонтеров отряда «Лиза Алерт». Расходы по организации похорон взяли на себя городские власти.

По данным СК, подозреваемый в убийстве девочки 35-летний местный житель задержан и уже признал вину. У мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

Из показаний задержанного следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.

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