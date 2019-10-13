В Саратове простились с убитой девочкой

Прощание прошло в храме апостолов Петра и Павла в микрорайоне «3-я Дачная». После отпевания девочки в храм по десять человек по очереди пускали всех желающих проститься с ней.
Церемония длилась около двух часов. Жители Саратова несли цветы, венки и мягкие игрушки, которые после церемонии погрузили в грузовой автомобиль и отправили в кортеже с гробом на кладбище.
Девочку похоронят в воскресенье на кладбище в окрестностях Саратова.
Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей, поисками занимались более 3 тысяч волонтеров отряда «Лиза Алерт». Расходы по организации похорон взяли на себя городские власти.
По данным СК, подозреваемый в убийстве девочки 35-летний местный житель задержан и уже признал вину. У мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».
Из показаний задержанного следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.