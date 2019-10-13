В Совбезе России назвали возможным нахождение в Идлибе до 36 тыс. боевиков

«В Сирии “Хейят Тахрир аш-Шам” (запрещенная в РФ террористическая организация — ИФ) и “Хуррас-ад-Дин”, связанные с “Аль-Каидой” (запрещенная в РФ террористическая организация — ИФ), контролируют основную часть провинции Идлиб. Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам», — сказал он в интервью «Российской газете».
Вместе с тем, по его словам, благодаря разгрому боевых формирований международных террористических организаций в Сирии и Ираке в настоящее время в регионе нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования. Их уничтожение позволило в 2018 году снизить количество терактов в мире более чем на треть, а число жертв — на четверть, по сравнению с 2017 годом.
Также отмечается снижение терактов, совершенных группировкой ИГИЛ («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация).
«Вместе с тем, утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий в Ираке и Сирии, понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики не собираются сдаваться, — сказал Коков, — более того, ими вынашиваются планы для переброски в другие регионы мира, в частности на Африканский континент, Южную и Юго-Восточную Азию».
Также он назвал Сирию, Ливию и Йемен основными очагами нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Идлиб в настоящее время — единственная сирийская провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.