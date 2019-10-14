Тренировочный самолет Королевских ВВС Канады разбился в США

#FAA Statement on Canadian Royal Air Force Snowbirds incident near Brooks, Ga. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/fbs4cU6pH0— The FAA (@FAANews) October 13, 2019
02:04 (мск), источник: Известия
Инцидент произошел в 13:30. Самолет упал в безлюдной местности, в результате происшествия никто не пострадал. Пилот успел катапультировать, он также не получил травм, отметили в канадских ВВС.
Крушение произошло незадолго до начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте, которое отменили после инцидента. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.
Накануне стало известно, что американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.