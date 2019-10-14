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02:04 (мск), источник: Известия

Тренировочный самолет Королевских ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в американском штате Джорджия. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на странице в Twitter

Инцидент произошел в 13:30. Самолет упал в безлюдной местности, в результате происшествия никто не пострадал. Пилот успел катапультировать, он также не получил травм, отметили в канадских ВВС.

Крушение произошло незадолго до начала выступления пилотажной группы «Снегири» в Атланте, которое отменили после инцидента. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Накануне стало известно, что американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.

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