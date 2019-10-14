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12Последствия тайфуна «Хагибис»
28Умер Алексей Леонов
11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последствия тайфуна в Японии показали на фото

«Хагибис» стал самым разрушительным тайфуном в стране за последние несколько десятилетий.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

На Японию 12 октября обрушился самый мощный за последние несколько десятилетий тайфун «Хагибис». Власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

Порывы ветра достигали 65 км/ч. В префектурах Нагано и Сайтама произошли крупные наводнения из-за разлива рек.

На данный момент известно о 45 погибших. 15 человек числятся пропавшими без вести.

30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совещании кризисного штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В районах, через которые прошла стихия, восстанавливают инфраструктуру. В Токио и соседних префектурах без света остаются порядка 53 тысяч домов.

Железнодорожный транспорт, по прогнозам, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Аэропорты Нарита и Ханэда в Токио работают в обычном режиме.

Татьяна Малюк

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