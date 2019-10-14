11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Последствия тайфуна в Японии показали на фото
«Хагибис» стал самым разрушительным тайфуном в стране за последние несколько десятилетий.
На Японию 12 октября обрушился самый мощный за последние несколько десятилетий тайфун «Хагибис». Власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.
Порывы ветра достигали 65 км/ч. В префектурах Нагано и Сайтама произошли крупные наводнения
30 тысяч японцев не могут вернуться в свои дома и находятся в эвакуационных центрах после удара стихии, заявил
В районах, через которые прошла стихия, восстанавливают инфраструктуру. В Токио и соседних префектурах без света остаются порядка 53 тысяч домов.
Железнодорожный транспорт, по прогнозам, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Аэропорты Нарита и Ханэда в Токио работают в обычном режиме.
Татьяна Малюк