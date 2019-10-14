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14:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ назвало разбомбленный в Сирии объект не госпиталем, а бункером террористов

Министерство обороны России утверждает, что якобы разбомбленный российской авиацией госпиталь в сирийской провинции Идлиб на самом деле является расположенным в пещере бункером террористов.

Источник: AP 2019

Незадолго до публикации The New York Times о бомбежке госпиталей самолетами РФ, российские военные показывали эту пещеру корреспондентам ведущих российских и зарубежных СМИ, сообщил «Ъ» официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Продемонстрированные американской газетой аппаратура и программное обеспечение Минобороны назвало «разведывательно-боевым приложением» системы оповещения населения об авиаударах. По данным российских военных, эта система основана на разработке американской компании Hala Systems, а развертывание осуществлялось под контролем британской разведки в 2016 году.

«Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищённом исполнении, подключение к интернету, — все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов», — заявили в Минобороны.

В материале The New York Times говорилось, что в 5—6 мая 2019 года российская авиация нанесла четыре удара по больницам в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Издание проанализировало показания очевидцев, видеозаписи с места атак, журналы полетов и записи переговоров пилотов. При этом все четыре госпиталя были в списке учреждений, который был передан в ООН для предотвращения атак на них. По мнению сирийских врачей, с которыми беседовали журналисты газеты, российские военные получили данные для планирования атак именно из этого списка.

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