17:54 (мск), источник: Lenta.Ru
В российской многоэтажке из водопровода потек бензин
Жительница Рязани пожаловалась, что у нее в квартире
Видеозапись произошедшего выложили в социальную сеть «ВКонтакте».
Женщина сообщила, что ЧП произошло после замены труб в многоквартирном доме на улице 10-я Линия. По информации местных СМИ, в мэрии заявили, что внешних признаков
В сентябре 2019 года в Воронеже эвакуировали 115 жителей многоэтажного дома, где произошла коммунальная авария: по батареям шел электрический ток.