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17:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В российской многоэтажке из водопровода потек бензин

Жительница Рязани пожаловалась, что у нее в квартире из-под крана течет бензин.

Видеозапись произошедшего выложили в социальную сеть «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина сообщила, что ЧП произошло после замены труб в многоквартирном доме на улице 10-я Линия. По информации местных СМИ, в мэрии заявили, что внешних признаков каких-либо примесей обнаружено не было. В результатах экспертизы говорится, что санитарные нормы не нарушены. В местном ЖЭКе сказали, что с жалобой пока еще никто из жильцов не обращался.

В сентябре 2019 года в Воронеже эвакуировали 115 жителей многоэтажного дома, где произошла коммунальная авария: по батареям шел электрический ток.

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