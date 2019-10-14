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18:17 (мск), источник: Интерфакс

В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU — Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело после жестокого избиения двумя молодыми людьми мужчины, который впоследствии скончался в больнице.

По информации ведомства, ночью 15 сентября двое мужчин 24 и 29 лет поругались со своим 31-летним приятелем по телефону, после чего приехали к нему домой, где на лестничной площадке и в квартире избили его.

Потерпевший был доставлен в больницу, где 6 октября скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», после гибели потерпевшего было переквалифицировано на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

10 октября дело было передано СКР. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании им меры пресечения.

Между тем, в местных СМИ сообщают, что участников инцидента удалось идентифицировать через соцсети, в частности, один из них сын депутата райсовета в Красноярском крае и бывшей судьи, которая сейчас работает адвокатом в суде. Именно с этим фактом местные жители связывают то, что фигуранты до сих пор не задержаны.

По данным соцсетей, в интернете было выложено видео избиения мужчины, на котором видны испачканные кровью лица преступников.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация, что в Красноярске планируется сход жителей.

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