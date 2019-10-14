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21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Скандально известный экс-майор Дымовский хотел «привести народ к власти» с помощью тротила

В социальных сетях появилось видео досмотра вещей скандально известного бывшего майора МВД Алексея Дымовского, который в 2009 году выступил на YouTube с разоблачением коррупции в местном УВД и был уволен.

При досмотре 14 октября 2019 года полицейские обнаружили в такси, на котором он ехал, две сумки с неизвестным веществом, похожим на тротил. В своем видеообращении, которое господин Дымовский заранее выложил на YouTube, экс-полицейский пояснил, что вез в полицию сдавать крупную партию тротила, при помощи которого он якобы задумывал «привести народ к власти».

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Как следует из видеообращения Алексея Дымовского, в 2016 году один из его бывших коллег сообщил, что в подвале экспертно-криминалистического отдела УВД Новороссийска хранились вещдоки, которые не были уничтожены по истечении срока давности. После приказа некоего полковника вещдоки выбросили в овраг на окраине города.

«Я приехал сюда, провел здесь около двух часов. Прошел от начала карьера до конца и нашел несколько сумок», — рассказал господин Дымовский. По словам экс-сотрудника полиции, он хранил найденное вещество, оказавшееся тротилом, на кладбище, а 14 октября решил сдать тротил в УВД.
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«Вот тротил, он слоится и крошится, по весу он тяжелее камня, но легче пенопласта, — рассказывает на видео Алексей Дымовский, демонстрируя куски неизвестного вещества.— Сейчас мы направляемся в отдел на Грибоедова, я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я хотел — задумывал до этого, мысль у меня была — привести народ к власти», — заявил экс-полицейский.

В пресс-службе ГУ МВД по краю не комментируют опубликованное на YouTube видео. В 2009 году скандальные разоблачения майора Дымовского вызвали большой общественный резонанс, он заявлял о намерении возглавить общественное движение против коррупции, но затем отошел от общественной деятельности и объявил себя народным целителем. Позже господина Дымовского обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения, но дело было закрыто из-за истечения срока давности.

Анна Перова, Краснодар.

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